Карпов: в РПЛ могут ввести потолок расходов для госкомпаний

Российская премьер-лига (РПЛ) может ввести потолок расходов для государственных компаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По его словам, информация о полном обнулении подобного финансирования не соответствует действительности, однако в администрации президента думают над тем, чтобы ограничивать такие вливания.

При этом никаких решений еще не принято и каких-то исключений для Газпрома не планируется.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

С 2022 года российские клубы и сборные проводят только товарищеские матчи.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов.