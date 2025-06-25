Бывший тренер РПЛ возглавил самый титулованный клуб африканского чемпионата

Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига возглавил самый титулованный клуб чемпионата Анголы «Петру Атлетику». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Тренер, который прошел через молодежные команды в «Барселоне», имеет большой опыт в развитии молодых игроков. Он прибывает с целью удержать «Петру» на вершине внутреннего футбола и улучшить его результаты в континентальных соревнованиях», — говорится в заявлении.

В апреле 2025 года 48-летний Артига покинул «Химки». Также специалист в России тренировал «Родину».

«Петру Атлетику» является одним из сильнейших клубов Анголы за всю историю и рекордсменом по количеству выигранных трофеев: команда 18 раз выигрывала чемпионат страны, 15 раз Кубок и 6 раз — Суперкубок.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что российский тренер возглавит европейскую команду.