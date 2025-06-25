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Бывший тренер РПЛ возглавил самый титулованный клуб африканского чемпионата

Бывший главный тренер «Химок» Артига возглавил «Петру Атлетику» из Анголы
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ФК «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига возглавил самый титулованный клуб чемпионата Анголы «Петру Атлетику». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Тренер, который прошел через молодежные команды в «Барселоне», имеет большой опыт в развитии молодых игроков. Он прибывает с целью удержать «Петру» на вершине внутреннего футбола и улучшить его результаты в континентальных соревнованиях», — говорится в заявлении.

В апреле 2025 года 48-летний Артига покинул «Химки». Также специалист в России тренировал «Родину».

«Петру Атлетику» является одним из сильнейших клубов Анголы за всю историю и рекордсменом по количеству выигранных трофеев: команда 18 раз выигрывала чемпионат страны, 15 раз Кубок и 6 раз — Суперкубок.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что российский тренер возглавит европейскую команду.

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