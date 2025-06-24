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Булыкин назвал три главных плюса клубного чемпионата мира

Булыкин: интересно смотреть противостояния европейцев и южноамериканцев
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IMAGO/David Klein/Global Look Press

Знаменитый в прошлом нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, во время своей карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также многие зарубежные клубы, включая немецкий «Байер», голландские «Аякс» и «Твенте» и бельгийский «Андерлехт», в комментарии для «Газеты.Ru» высоко оценил клубный чемпионат мира как турнир.

«Конечно, есть хорошие игры. И интересно посмотреть матчи южноамериканских команд с европейскими. Понятно, что есть разница в подготовке: европейцы уже закончили и хотят отдохнуть, а другие команды в разгаре сезона. Поэтому очень интересно посмотреть, это что-то необычное. Думаю, самые интересные игры начнутся на стадии плей-офф, а полуфиналы вообще будут очень качественными. Этот турнир привлекает внимание, и дальше будет еще больше эмоций, интриги и красивого футбола», — считает Булыкин.

Клубный чемпионат мира по футболу впервые проводится в таком формате. В турнире участвуют 32 клуба, а призовой фонд равен одному миллиарду евро.

Ранее сообщалось, что российский тренер возглавит европейскую команду.

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