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Легендарная теннисистка назвала россиянку, которая может далеко пройти на Уимблдоне

Экс-теннисистка Петрова: Шнайдер левша и может далеко пройти на Уимблдоне
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Tingshu Wang/Reuters

Знаменитая в прошлом отечественная теннисистка, экс третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о перспективах российских женщин на стартующем на следующей неделе третьем турнире «Большого шлема» Уимблдоне, особенно отметив Диану Шнайдер.

«У девушек у нас участвуют обычно в основной сетке где-то в пределах больше десяти, наверное, наших теннисисток. Причем все могут показать результат. Опять же, все зависит от расклада сетки. И в том году мне еще понравилось, как Диана Шнайдер играла на траве, плюс она еще левша, что очень неприятно на этом покрытии. Если она будет придерживаться такого же стиля игры, может пройти далеко», — считает Петрова.

21-летняя Диана Шнайдер занимает 12-е место в рейтинге WTA, в прошлом сезоне она добралась на Уимблдоне до третьего круга. В активе Шнайдер есть четыре выигранных титула WTA в одиночном и два в парном разрядах.

Ранее российская теннисистка сенсационно проиграла на турнире в Германии.

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