В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова (признана в РФ иностранным агентом) и его адвоката Евгения Аксенова, сообщает Sport24.

Мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили рядом с городом Узловая, который находится в Тульской области.

Следствие считает, что подозреваемый не хотел отдавать долг в несколько миллионов рублей потерпевшим. Он предложил им доехать до поселка Майского, чтобы передать им денежные средства, где, находясь на заднем сиденье автомобиля, произвел выстрелы в голову адвоката и директора колледжа. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Источник в силовых структурах Тульской области сообщил РИА Новости, что задержанный признал вину.

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