На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сафонов может продолжить карьеру в АПЛ

Журналист Сенер: Сафонов может продолжить карьеру в «Борнмуте»
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский футболист французского «ПСЖ» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в английском «Борнмуте». Об этом сообщает журналист Эртем Сенер.

Также к российскому вратарю проявляет интерес турецкий «Галатасарай».

Сенер не уточняет, планируют ли эти клубы арендовать Матвея или произвести трансфер.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Борнмут» занял девятое место, набрав 56 очков. «Галатасарай» стал чемпионом Турции, набрав 95 баллов.

Сафонов перебрался во Францию прошлым летом за 20 млн евро. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов. При этом «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принял участие: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Соглашение Сафонова с парижанами будет действовать еще четыре сезона.

Ранее игрок сборной России назвал чемпионат, куда Сафонов может уехать из «ПСЖ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами