Сафонов может продолжить карьеру в АПЛ

Российский футболист французского «ПСЖ» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в английском «Борнмуте». Об этом сообщает журналист Эртем Сенер.

Также к российскому вратарю проявляет интерес турецкий «Галатасарай».

Сенер не уточняет, планируют ли эти клубы арендовать Матвея или произвести трансфер.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Борнмут» занял девятое место, набрав 56 очков. «Галатасарай» стал чемпионом Турции, набрав 95 баллов.

Сафонов перебрался во Францию прошлым летом за 20 млн евро. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов. При этом «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принял участие: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Соглашение Сафонова с парижанами будет действовать еще четыре сезона.

Ранее игрок сборной России назвал чемпионат, куда Сафонов может уехать из «ПСЖ».