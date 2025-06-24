Аршавин рассказал, кто из российских футболистов отказывался возвращаться в «Зенит»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что футболист Далер Кузяев, у которого летом 2025 года закончился контракт с французский «Гавром», отказывался возвращаться в «Зенит», передает «Матч ТВ».

«Я несколько раз звал Далера в команду. Он несколько раз отказывался. Если он сейчас придет в команду, то я буду рад», — сказал Аршавин.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Кузяев получал вызовы в национальную сборную России. За команду он провел 46 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Кузяев.