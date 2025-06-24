Овечкин показал фото с отдыха с известными спортсменами

Овечкин показал фото с отдыха в Турции с известными российскими спортсменами

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал фото с отдыха со звездами российского спорта. Оно доступно в социальных сетях футболиста Романа Павлюченко.

Кроме Павлюченко, Овечкин отдыхает в Турции вместе с волейболистом Игорем Кобзарем, баскетболистом Виталием Фридзоном, а также хоккеистом «Металлурга» Егором Яковлевым.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Ранее Овечкин стал лучшим новичком последних 20 лет в НХЛ.