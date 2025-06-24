Завершение карьеры Джонса назвали большой потерей для UFC

Российский боец Андрей Корешков назвал большой потерей для Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) завершение карьеры американца Джона Джонса. Его слова приводит «Советский спорт».

«Он постарел, но даже при этом достойно дрался на высоком уровне и стал чемпионом тяжелого дивизиона. Он является одним из лучших бойцов за всю историю. Уходит, жалко, но тем не менее время берет свое, дает дорогу молодым. UFC после его ухода потеряли очень многое», — заявил Корешков.

Ночью 22 июня 37-летний Джонс объявил о завершении карьеры. Новым обладателем пояса в тяжелом весе стал британец Том Аспиналл.

Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации. Всего на его счету в ММА 28 победных поединков, еще один бой был признан несостоявшимся.

Также американец является самым молодым чемпионом в истории организации — он взял пояс в 23 года и имеет 12 успешных защит титулов.

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