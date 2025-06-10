Полуголый Глушаков вышел на улицу с плакатом «Ненавижу «Спартак»

Футболист Глушаков признался в ненависти к «Спартаку»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков проиграл спор известному журналисту и болельщику московского ЦСКА Отару Кушанашвили, вследствие чего был вынужден выйти на улицу с плакатом «Я ненавижу «Спартак». Об этом сообщает портал Legalbet.

Согласно условиям спора, 38-летний полузащитник прошел рядом со стадионом «Спартака» — «Лукойл Ареной» — с оголенным торсом и пронес на себе большой плакат, на котором красными буквами было написано признание в ненависти к красно-белым.

«Карточные долги надо отдавать. Но вы все знаете, что я на самом деле люблю «Спартак», — признался Глушаков.

Футболист проиграл Отару Кушанашвили спор по поводу финала Лиги чемпионов. Журналист заявил, что победу одержит «ПСЖ», а Глушаков верил в позитивный исход для «Интера».

В итоге французский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0.

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