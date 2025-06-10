На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полуголый Глушаков вышел на улицу с плакатом «Ненавижу «Спартак»

Футболист Глушаков признался в ненависти к «Спартаку»
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков проиграл спор известному журналисту и болельщику московского ЦСКА Отару Кушанашвили, вследствие чего был вынужден выйти на улицу с плакатом «Я ненавижу «Спартак». Об этом сообщает портал Legalbet.

Согласно условиям спора, 38-летний полузащитник прошел рядом со стадионом «Спартака» — «Лукойл Ареной» — с оголенным торсом и пронес на себе большой плакат, на котором красными буквами было написано признание в ненависти к красно-белым.

«Карточные долги надо отдавать. Но вы все знаете, что я на самом деле люблю «Спартак», — признался Глушаков.

Футболист проиграл Отару Кушанашвили спор по поводу финала Лиги чемпионов. Журналист заявил, что победу одержит «ПСЖ», а Глушаков верил в позитивный исход для «Интера».

В итоге французский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0.

Ранее в Госдуме отреагировали на включение Овечкина в базу «Миротворца».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами