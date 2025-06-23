Пименов назвал ключевого игрока «Баварии» в матче с «Бенфикой» на клубном ЧМ

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо», а также французского «Метца» Руслан Пименов поделился своими ожиданиями и прогнозом на матч третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира между португальской «Бенфикой» из Лиссабона и немецкой «Баварией» из Мюнхена.

«Бавария», конечно, в предсезонке, я так называю этот турнир, выглядит очень мощно. Кейн взялся за дело. Поэтому для меня, все равно, «Бавария» явный фаворит. Но «Бенфика» показывает, как обычно, красивый и техничный футбол, но ей не хватает такой мощи, как у «Баварии», — приводит слова Пименова odds.ru.

Специалист считает, что игра получится красивой и результативной, причем отличиться смогут обе команды. Пименов считает, что в этой встрече будет больше трех забитых мячей, и при этом «Бавария» одержит уверенную победу с помощью Гарри Кейна.

«Бавария» уже оформила выход в плей-офф из группы С, набрав шесть очков за два первых тура. «Бенфика» с четырьмя баллами занимает вторую позицию, но на место в плей-офф также претендует имеющая одно очко аргентинская «Бока Хуниорс».

Ранее европейский топ-клуб отказался от покупки футболиста «Краснодара» по политическим причинам.