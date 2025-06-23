На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пименов назвал ключевого игрока «Баварии» в матче с «Бенфикой» на клубном ЧМ

Экс-футболист Пименов: жду голов от обеих команд и уверенной победы «Баварии»
close
Oliver Kaelke/Defodi Images/Global Look Press

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо», а также французского «Метца» Руслан Пименов поделился своими ожиданиями и прогнозом на матч третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира между португальской «Бенфикой» из Лиссабона и немецкой «Баварией» из Мюнхена.

«Бавария», конечно, в предсезонке, я так называю этот турнир, выглядит очень мощно. Кейн взялся за дело. Поэтому для меня, все равно, «Бавария» явный фаворит. Но «Бенфика» показывает, как обычно, красивый и техничный футбол, но ей не хватает такой мощи, как у «Баварии», — приводит слова Пименова odds.ru.

Специалист считает, что игра получится красивой и результативной, причем отличиться смогут обе команды. Пименов считает, что в этой встрече будет больше трех забитых мячей, и при этом «Бавария» одержит уверенную победу с помощью Гарри Кейна.

«Бавария» уже оформила выход в плей-офф из группы С, набрав шесть очков за два первых тура. «Бенфика» с четырьмя баллами занимает вторую позицию, но на место в плей-офф также претендует имеющая одно очко аргентинская «Бока Хуниорс».

Ранее европейский топ-клуб отказался от покупки футболиста «Краснодара» по политическим причинам.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами