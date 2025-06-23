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Футболист из Первой лиги перешел в европейский клуб

Полузащитник Милич перешел из «Черноморца» в «Партизан»
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Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Черногорский защитник новороссийского «Черноморца» Стефан Милич продолжит карьеру в белградском «Партизане». Об этом сообщает Telegram-канал клуба Первой лиги.

24-летний черногорский футболист выступал за «Черноморец» с начала 2025 года. Он провел за клуб 12 матчей.

В последнем туре Первой лиги «Черноморец» играл с «Сочи». Поединок завершился победой «Черноморца» со счетом 2:1, что позволило команде набрать 64 балла и занять третье место в Первой Лиге. «Сочи» стал пятым, имея в активе 57 баллов. «Черноморец» должен был сыграть в стыковых матчах, однако не прошел лицензирование, и его место занял «Сочи». В борьбе за возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) сочинский клуб одолел «Пари Нижний Новгород» и сыграет следующий сезон в высшем дивизионе.

6 июня Шишкарев, который сообщил о прекращении сотрудничества с клубом, заявил, что несколько футболистов клуба, а также главный тренер команды Олег Василенко получили от руководства предложения, согласно которым должны были повлиять на результат матча с «Сочи». В самом клубе эту информацию опровергли.

Ранее был назван новый главный тренер «Урала».

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