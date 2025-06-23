Российский тренер уверен, что Ротенберг сможет усилить любой клуб КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев на фоне слухов о возможном назначении Романа Ротенберга в ярославский «Локомотив» выразил мнение, что он сможет принести пользу любому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Речь скорее о том, чтобы Роман Борисович возглавил всю ярославскую систему и игроки развивались во всех командах клубной вертикали. В Санкт-Петербурге он сумел выстроить систему — СКА выигрывал Кубки Гагарина, «СКА-1946» — Кубки Харламова, «СКА-Нева» была в лидерах ВХЛ», — заявил Плющев.

22 июня сообщалось о том, что Ротенберг является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива».

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. В сезоне-2024/25 СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.

Ранее Ротенберг заявил о намерении организовать матч России и США в Москве.