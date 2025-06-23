«Не очень хочется»: стало известно, обсуждал ли Овечкин СВО в «Вашингтоне»

Защитник «Вашингтона» Фехервари: никогда не разговаривал с Овечкиным про СВО

Словацкий защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фехервари признался, что никогда не разговаривал с капитаном «столичных» Александром Овечкиным про специальную военную операцию России на Украине. Его слова приводит Sport Aktuality.

«Мы прекрасно ладим, потому что он большой шутник. Мы вообще не обсуждаем политику и спецоперацию в команде. Признаюсь, я никогда не разговаривал с ним про СВО на Украине, и мне не очень хочется», — заявил он.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Ранее Овечкин стал лучшим новичком последних 20 лет в НХЛ.