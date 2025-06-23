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Российский тренер не смог найти работу в Европе из-за гражданства

Тренер Ташуев: у меня были варианты в Европе, не сложилось из-за паспорта России
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Сергей Ташуев признался, что не смог найти работу в клубе из Европы из-за российского паспорта. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я знаю это по себе, у меня по карьере были варианты уйти в Европу, но там без шансов. Говорили: «Россия — сразу нет». Варианты были, но нигде не сложилось из‑за российского паспорта. Это немножко несправедливо, ведь мы к нам берем иностранцев, а они нас — нет», — поделился он.

Ташуев начал тренерскую карьеру в 1992 году.

Последними местами его работы стали грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел». 22 сентября 2022 года он был назначен главным тренером грозненского клуба, заключив контракт до конца сезона. По итогам сезона 2022/23 годов команда заняла пятое место в чемпионате страны, и Ташуев продолжил работу. Однако новый сезон-2023/24 команда начала с двух поражений в Кубке России и проиграла три из четырех матчей в национальном первенстве, после чего специалист был уволен.

Через месяц он стал главным тренером «Факела» и покинул свою должность в апреле 2024 года. 3 сентября того же года вернулся в «Ахмат», однако проработал меньше года и ушел из клуба в конце мая.

Ранее были названы команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ.

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