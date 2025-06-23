Голкипер «Флориды» Бобровский сделал заявление о своем будущем

Вратарь «Флориды» Бобровский о будущем: трудно загадывать на пять лет вперед

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признался, что пока не хочет делать никаких прогнозов о своем будущем. Его слова приводит издание The Hockey News.

«Сейчас трудно что-то загадывать на пять лет вперед, и я этого не хочу. Мне кажется, когда слишком много думаешь о будущем, теряешь фокус на настоящем. А я не хочу его терять. <...> Все прекрасно, и я хочу по максимуму наслаждаться этим моментом и ценить его», — заявил вратарь.

В Кубке Стэнли «Флорида» в финальной серии победила «Эдмонтон» в шести матчах. Решающая встреча завершилась победой команды Бобровского со счетом 5:1. «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ — это первый подобный случай за 47 лет.

Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный голкипер из России, получивший ее дважды.

Ранее Бобровский вышел с флагом России на чемпионский парад «Флориды».