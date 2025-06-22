Стал известен соперник Ротенберга в борьбе за пост главного тренера «Локомотива»

Канадский специалист Дэйв Типпет входит в число претендентов на пост главного тренера ярославского «Локомотива». Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин в своем Telegram-канале.

«Но вы же понимаете, кого мы там хотим видеть?» — говорится в сообщении журналиста.

22 июня AllHockeyRu сообщил, что Роман Ротенберг является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива».

Последним местом работы 63-летнего Типпета был клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз», который он возглавлял три года.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1. 11 июня «Локомотив» объявил, что главный тренер команды Игорь Никитин, который был признан лучшим тренером сезона в КХЛ, расторг контракт по собственной инициативе. 17 июня Никитин возглавил ЦСКА.

Ранее Сергей Бобровский вышел с флагом России на чемпионский парад «Флориды».