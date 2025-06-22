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Экс-футболист ЦСКА об уходе звездного игрока из команды: сегодня редко играют из-за любви к клубу

Экс-футболист ЦСКА Рахимич о Пьяниче: сегодня редко играют из-за любви к клубу
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Элвир Рахимич высказался о возможном уходе полузащитника Миралема Пьянича из московского клуба, заявив, что сегодня редко играют из-за любви к команде, передает «Чемпионат».

«Финансы, они очень важны на сегодняшний день. Сегодня футболисты редко играют из-за любви к клубу, деньги очень важны. Пьянич — звезда и действительно может попросить большую зарплату», — сказал Рахимич.

Контракт с 34-летним футболистом был подписан летом 2024 года на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля 2024 года. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус». Вместе с «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

Ранее бывший игрок сборной России назвал звезду футбола, которую должен подписать «Локомотив».

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