Глава Союза биатлонистов России: приятно удивимся, если нас допустят до Олимпиады

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что будет приятное удивление, если россиян допустят до Олимпиады 2026 года, передает «Матч ТВ».

«Все мы приятно удивимся, если нас допустят к участию в Олимпийских играх. Вся подготовка настроена на это, все команды готовятся к сезону с мечтой об участии в Олимпиаде», — сказал Майгуров.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее в IBU заявили о полной поддержке Украины.