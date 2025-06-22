Соревнования без россиян назвали неполноценными

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал неполноценными международные соревнования без россиян, передает РИА Новости.

«Без участия российских спортсменов любое международное соревнование будет неполноценным. Важно, чтобы спортсмены принимали участие, конечно, если речь не идет, что некоторые недружественные федерации заставляют, например, подписать какие-то неправильные вещи, чуть ли не отказ от Родины», — сказал Чернышенко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

МОК также выпустил обращение ко всем международным организациям зимних видов спорта, в котором рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр — 2026.

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