Карпин рассказал, можно ли его считать самым высокооплачиваемым тренером в истории России

Карпин не знает, можно ли его считать самым высокооплачиваемым тренером в России

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин заявил, что не знает, можно ли его назвать самым высокооплачиваемым тренером в истории России, передает «РБ Спорт».

«Да откуда я знаю. Три работодателя могут платить по копейке, а еще один, условно говоря, платит миллион. Поэтому не знаю. У меня нет времени думать об этом и составлять такие рейтинги», — сказал Карпин.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее сборная России получила приглашение провести товарищеский матч с Афганистаном.