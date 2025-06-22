Карпин: перед «Динамо» не может стоять задача не вылететь

Карпин о том, когда «Динамо» выиграет РПЛ: чем быстрее, тем лучше

Главный тренер московского «Динамо» заявил, что перед командой стоит задача выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Понятное дело, что перед «Динамо» не может стоять задача не вылететь. Подразумевается, что надо выиграть титул. В этом сезоне? Чем быстрее, тем лучше», — сказал Карпин.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее Карпина назвали профаном.