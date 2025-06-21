Стало известно решение суда по сроку предварительного заключения Промеса

Апелляционный суд Амстердама на заседании 21 июня продлил срок предварительного заключения бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила руководитель отдела коммуникаций и информации инстанции Анья Зандберген.

«Только что завершилось слушание по делу Квинси Промеса. Срок его предварительного заключения был продлен», — заявила она.

12 июня появилась информация, что полиция города Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды. В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор.

20 июня футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на экстрадицию Промеса.