Бублик выбил Хачанова и сыграет с Медведевым в финале турнира в Галле

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над представителем России Кареном Хачановым в матче полуфинала турнира серии ATP-500 в Галле (Германия).

Встреча, которая продолжалась 2 часа 2 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Хачанов 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Бублика 18 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале турнира Бублик сразится с еще одним россиянином — Даниилом Медведевым.

Бублик — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов.

Хачанову 29 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее медалистка ОИ Надежда Петрова представила проект по развитию тенниса в России.