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Бухгалтер «Торпедо» на два месяца отправлена под домашний арест

Бухгалтер «Торпедо» Волкова на два месяца отправлена под домашний арест
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бухгалтера московского «Торпедо» Ирину Волкову, которая является третьей подозреваемой в деле об оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу суда.

Волкова отправлена под домашний арест сроком на два месяца. Суд отказал в удовлетворении ходатайства Волковой и ее адвоката об избрании более мягкой меры пресечения, такой как запрет определенных действий.

19 июня стало известно, что на владельца клуба Леонида Соболева и гендиректора команды Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее «Торпедо» выступило с заявлением в связи с задержанием владельца клуба.

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