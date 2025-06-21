Бухгалтер «Торпедо» на два месяца отправлена под домашний арест

Бухгалтер «Торпедо» Волкова на два месяца отправлена под домашний арест

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бухгалтера московского «Торпедо» Ирину Волкову, которая является третьей подозреваемой в деле об оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу суда.

Волкова отправлена под домашний арест сроком на два месяца. Суд отказал в удовлетворении ходатайства Волковой и ее адвоката об избрании более мягкой меры пресечения, такой как запрет определенных действий.

19 июня стало известно, что на владельца клуба Леонида Соболева и гендиректора команды Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее «Торпедо» выступило с заявлением в связи с задержанием владельца клуба.