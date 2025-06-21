«Ничего страшного»: экс-футболист о помещении Промеса под стражу в Нидерландах

Экс-защитник московского ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о том, что бывшего футболиста столичного «Спартака» Квинси Промеса поместили в Нидерландах под стражу, заявив, что в этом нет ничего страшного, передает «Матч ТВ».

«Посидит. Если он нарушил закон, то ничего страшного в этом нет», — сказал Гришин.

Футболиста арестовали и отправили на родину частным самолетом в сопровождении Королевской военной полиции. В Нидерландах Промес приговорен к 7,5 года тюрьмы: если суд отправит игрока в тюрьму на этот срок, он выйдет на свободу в возрасте 41 года.

12 июня появилась информация, что полиция города Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды. В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее сообщалось о том, что Промеса, арестованного в Дубае, разыскивают в России.