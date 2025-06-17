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Квинси Промеса, арестованного в Дубае, разыскивают в России

Экс-футболиста «Спартака» Квинси Промемса разыскивают в России
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ФК «Спартак-Москва»

Экс-футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, арестованного по запросу Нидерландов в Дубае, разыскивают российские приставы, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Нидерландский футболист должен 5581 рубль госпошлины по решению суда. В России после задержания в Дубае у Промеса осталась доля 20% в компании «Рестбар». Операции по ее счетам были приостановлены весной 2025 года из-за долга в 74 тысячи рублей перед налоговой.

Также футболист должен ФНС 22 тысячи рублей, но по этому долгу Промеса пока не разыскивают.

Промес был во второй раз за полтора года задержан в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу Нидерландов об экстрадиции. Футболист приговорен на родине к семи с половиной годам тюремного заключения по двум делам, при этом сторона Квинси подала апелляцию. Сам игрок недавно заявил, что готов ответить по закону и даже прибыть в Нидерланды, чтобы предстать перед судом, если ему предоставят свободу перемещения и возможность продолжать игровую карьеру, являясь на заседания в судебные органы по их требованию.

33-летний нападающий большую часть своей карьеры в два этапа провел в московском «Спартаке». После первого задержания в ОАЭ и из-за невозможности покинуть эту страну, его контракт с красно-белыми был разорван. Форвард выступает в местной первой лиге за «Дубай Юнайтед».

Ранее адвокат объяснил, почему Промесу нельзя попадать в Нидерланды.

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