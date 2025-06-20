Бразильская команда обыграла «Челси» на клубном чемпионате мира

Бразильский «Фламенго» обыграл лондонский «Челси» в матче клубного чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 13-й минуте Педру Нету вывел лондонцев вперед, однако во втором тайме «Фламенго» забил трижды: на 62-й минуте отличился Бруно Энрике, на 65-й — Данило, а на 83-й — Уоллес Ян.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Эсперансом» из Туниса. Встреча состоится 25 июня. Команды выйдут на поле в 4:00 по московскому времени. «Фламенго» померится силами с «Лос-Анджелесом».

После двух матчей в группе D у «Фламенго» шесть очков. «Челси» имеет в активе три, а у «Эсперанса» и «Лос-Анджелеса» — по одному, но они сыграли по одной встрече.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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