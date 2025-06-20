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Украинский футболист будет играть в одном клубе с Сафоновым

L'Equipe: украинский игрок Забарный перейдет в «ПСЖ» за €60 млн
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ФК «Динамо Киев»

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный в ближайшее время перейдет в «ПСЖ». Об этом сообщает L'Equipe.

Источник утверждает, что сумма сделки должна составить €60 млн, однако клубы еще не пришли к окончательной сумме. С игроком французы уже смогли договориться о контракте сроком на пять лет. В случае, если Забарный в конечном итоге станет игроком «ПСЖ», то будет выступать в одном клубе с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который перешел в команду из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года. В январе 2025 года появилась информация, что Забарный отказал «ПСЖ» из-за Сафонова.

31 мая парижские футболисты стали победителями Лиги чемпионов, оказавшись в финальной игре сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. Сафонов вошел в заявку на матч, однако на поле так и не вышел.

Ранее легенда сборной Украины поругался с 16-летним блогером из-за русского языка.

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