Бывший футболист «Спартака» может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана. Об этом сообщает Azerisport.

Источник утверждает, что в подписании 31-летнего футболиста заинтересованы два клуба, однако их названия пока не разглашаются.

Джикия пополнил состав подмосковных «Химок» в 2024 году.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

До этого он с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином».

Ранее «Химки» объявили о приостановке деятельности.