Дзюдоисты из России показали лучший результат за всю историю участия на чемпионатах мира

Российские дзюдоисты показали лучший результат за всю историю участия в ЧМ

Сборная России по дзюдо показала лучший результат в истории на чемпионатах мира.

Мировое первенство проходит в Венгрии. Российские спортсмены завоевали три золотые и две бронзовые награды. Чемпионами мира стали Тимур Арбузов (весовая категория до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Бронзовые награды завоевали Аюб Блиев (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).

Предыдущее достижение было установлено в 2001 году, когда российские атлеты выиграли три медали высшей пробы. Впервые на чемпионате мира отечественные дзюдоисты выступили в 1965 году.

В 2023 году Международная федерация дзюдо (IJF) выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку.

В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF.

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