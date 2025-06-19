Три спортсмена попали в окончательный рейтинг Forbes «30 до 30»

Дикиджи, Галлямов и Лифинцев вошли в рейтинг Forbes «30 до 30»

Фигурист Владислав Дикиджи, выступающий в составе коллектива Parivision игрок в Dota 2 Алан «Satanic» Галлямов и пятикратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев попали в список победителей рейтинга Forbes «30 до 30». Полный список опубликован на сайте журнала.

Помимо них, в категории «Спорт и киберспорт» были представлены лыжник Савелий Коростелев, велогонщица Алина Лысенко, баскетболистка Анастасия Косу, гольфистка Наталия Гусева, трехкратный чемпион мира по гребле Захар Петров, чемпион мира в рапиде шахматист Володар Мурзин, а также нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов.

Номинантами на попадание в рейтинг становятся спортсмены моложе 30 лет, которые обрели известность на всероссийском или мировом уровнях.

В 2024 году в финальном списке из 30 человек оказались пловчиха Евгения Чикунова, теннисистка Мирра Андреева и игрок коллектива Team Spirit по CS:GO Данил «donk» Крышковец.

Ранее Алина Загитова рассказала о самовыражении через одежду.