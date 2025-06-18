IIHF удалила скандальный пост, в котором «забыла» поздравить россиян с победой в Кубке Стэнли

IIHF удалила пост, в котором не поздравила россиян с победой в Кубке Стэнли

Международная федерация хоккея (IIHF) удалила из своих соцсетей пост, в котором изобразила игроков «Флориды» в свитерах своих национальных сборных.

IIHF не изобразила на коллаже россиян Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова.

В ночь на 18 июня «Флорида» выиграла Кубок Стэнли, одолев в шестом матче серии «Эдмонтон» со счетом 5:1.

В последнем матче Кубка Стэнли 2025 года главным героем стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давший Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

По итогам плей-офф самым ценным игроком был признан нападающий Сэм Беннетт, ставший также лучшим бомбардиром плей-офф с 15 заброшенными шайбами. Бобровский также претендовал на «Конн Смайт Трофи», однако уступил в голосовании.

Год назад в финале сошлись эти же команды. Тогда «Флорида» лидировала в серии со счетом 3-0, однако упустила перевес и вынуждена была решать судьбу трофея в седьмом, решающем матче, сумев победить в нем. В нынешнем сезоне у «Пантерз» не было преимущества своей площадки, и если бы они уступили в шестой встрече, седьмой поединок прошел бы в Канаде.

Ранее болельщики развернули российский флаг на арене «Флориды».