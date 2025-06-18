Олимпийский чемпион раскритиковал одного из участников финала Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов назвал дворовой игру клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли. Его слова приводит «Советский спорт».

«У «Эдмонтона» явно слабее защита. Они допускали много ошибок. Одну игру они просто сдали из-за дисциплины. Такая игра — это не уровень финала Кубка Стэнли. Немного дворовый хоккей какой-то. Одним или двумя игроком ты Кубок Стэнли не выиграешь», — заявил Касатонов.

Финальная серия Кубка Стэнли завершилась победой «Флориды Пантерз» со счетом 4-2.

«Флорида» в заключительном матче финальной серии против «Эдмонтона» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

Год назад в финале сошлись эти же команды. Тогда «Флорида» лидировала в серии со счетом 3-0, однако упустила перевес и вынуждена была решать судьбу трофея в седьмом матче, одержав в нем победу. В нынешнем сезоне у «Пантерз» не было преимущества своей площадки, и если бы они уступили в шестой встрече, седьмой поединок прошел бы в Канаде.

Ранее Сергея Бобровского назвали достойным для включения в Зал славы хоккея.