Российский гонщик Мазепин раскрыл, вернется ли он в «Формулу-1»

Российский гонщик Никита Мазепин заявил, что его история в «Формуле-1» как гонщика закрыта. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«На данный момент моя история с «Формулой-1» как гонщика закрыта. Нет разочарований, что все закончилось именно так. Один очень умный и взрослый человек вчера мне сказал, что, несмотря на свой возраст и большие достижения, он живет и верит, что все лучшее впереди. Я думаю точно так же», — заявил Мазепин.

Никита Мазепин попал под санкции ЕС и Великобритании после начала СВО на Украине. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», которую спонсировала компания его отца Дмитрия Мазепина. Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств компании Мазепина-старшего. На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке. Европейский суд наложил на Никиту санкции и затем трижды продлевал их. При этом позже ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Никиты. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе. В марте 2024 года Европейский суд объявил о снятии санкций со спортсмена.

Ранее российский гонщик рассказал об отказе американца выступать с ним.