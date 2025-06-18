Были названы номинанты на звание лучшего игрока РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) в своем официальном Telegram-канале подвела итоги голосования болельщиков за звание лучшего игрока сезона.

Лучшим вратарем, по мнению болельщиков, стал голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев. Также в следующий этап голосования попали Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Александр Максименко (»Спартак). В голосовании защитников победу одержал Мойзес из ЦСКА. В тройке оказались Срджан Бабич («Спартак») и Диего Коста («Краснодар»).

Лучшим полузащитником сезона болельщики признали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»). Конкуренцию во втором этапе ему составят Матвей Кисляк (ЦСКА) и Алексей Батраков («Локомотив»). Больше всего голосов среди нападающих получил также форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Вместе с ним, во второй части голосования участие примут Манфред Угальде («Спартак») и Артем Дзюба («Акрон»).

Далее состоится закрытое голосование экспертов, по итогам которого 27 июня будут объявлены победители. Если мнения экспертов разделятся поровну, то приоритет будет отдан по итогам голосования болельщиков.

Ранее в РПЛ раскрыли, когда опубликуют календарь нового сезона.