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В РПЛ раскрыли, когда опубликуют календарь нового сезона

Алаев: скорее всего, до конца недели сверстаем календарь нового сезона РПЛ
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что, скорее всего, календарь нового сезона национального первенства по футболу будет опубликован до конца недели. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Изначально я ставил ориентир — месяц до старта, но решение по составу участников затянулось. Мы работаем, в самые ближайшие дни должен быть сверстан календарь. Думаю, до конца недели опубликуем попарное расписание», — заявил Алаев.

16 июня стало известно, что «Пари НН» остался в РПЛ, несмотря на поражение в стыковых матчах.

Таким образом, из лиги вылетели «Оренбург» и воронежский «Факел». Также лицензирование на новый сезон не прошли «Химки». Их места в РПЛ займут «Сочи», московское «Торпедо» и калининградская «Балтика».

Первый тур нового сезона запланирован на 18-21 июля.

Ранее сборная России получила приглашение провести товарищеский матч с Афганистаном.

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