В РПЛ раскрыли, когда опубликуют календарь нового сезона

Алаев: скорее всего, до конца недели сверстаем календарь нового сезона РПЛ

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что, скорее всего, календарь нового сезона национального первенства по футболу будет опубликован до конца недели. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Изначально я ставил ориентир — месяц до старта, но решение по составу участников затянулось. Мы работаем, в самые ближайшие дни должен быть сверстан календарь. Думаю, до конца недели опубликуем попарное расписание», — заявил Алаев.

16 июня стало известно, что «Пари НН» остался в РПЛ, несмотря на поражение в стыковых матчах.

Таким образом, из лиги вылетели «Оренбург» и воронежский «Факел». Также лицензирование на новый сезон не прошли «Химки». Их места в РПЛ займут «Сочи», московское «Торпедо» и калининградская «Балтика».

Первый тур нового сезона запланирован на 18-21 июля.

Ранее сборная России получила приглашение провести товарищеский матч с Афганистаном.