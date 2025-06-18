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Губерниев назвал причину ухода выигравшего Кубок Гагарина тренера в ЦСКА

Губерниев: главную роль в переходе Никитина в ЦСКА сыграли деньги
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что в назначении Игоря Никитина главным тренером ЦСКА немалую роль сыграли деньги. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Игорь Никитин сказал мне в интервью, что он устал, хочет отдохнуть и побыть рядом с семьей. Но его усталость сняло как рукой, когда ему насыпали злато. Деньги обладают таким ресурсом. Не осуждаю Никитина, а наоборот, понимаю», — заявил Губерниев.

17 июня Никитин официально возглавил ЦСКА.

Специалист работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год, после чего возглавил ярославский «Локомотив».

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1. А 11 июня «Локомотив» объявил, что 52-летний Никитин, который был признан лучшим тренером сезона в КХЛ, расторг контракт по собственной инициативе.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что пытается спасти клуб КХЛ от банкротства.

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