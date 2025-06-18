ФИФА может наказать Израиль по примеру России

Международная федерация футбола (ФИФА) может наказать Израиль за открытые боевые действия против Ирана. Об этом сообщает One.

Отмечается, что в ФИФА хотят разрешить легионерам из чемпионата Израиля приостанавливать контракты с клубами без финансовой компенсации. В 2022 году подобное наказание применялось к клубам из России. Подразумевалось, что это позволит обеспечить индивидуальную безопасность иностранных футболистов.

Однако, в отличие от России, израильские клубы пока не отстранены от международных соревнований.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее российский футболист покинул французский клуб.