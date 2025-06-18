Иностранцам из чемпионата Израиля приостанавливать контракты с клубами

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранцам приостанавливать контракты с израильскими футбольными клубами, сообщает Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на One.

Теперь футболисты смогут покинуть израильские клубы без финансовых потерь, а в командах не смогут этому препятствовать. Аналогичное решение действовало в отношении легионеров из Российской премьер-лиги (РПЛ).

В сезоне-2024/25 чемпионом Израиля стал клуб «Маккаби», представляющий Тель-Авив.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее сообщалось о том, что израильские гимнастки не выступят на чемпионате мира из-за соображений безопасности.