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Российский спортсмен-экстремал выполнил «солнышко» без страховки на высоте 1500 метров

Спортсмен Бойцов выполнил «солнышко» без страховки на высоте 1500 метров

Спортсмен экстремал Сергей Бойцов попал в Книгу рекордов России, сделав на перекладине «солнышко» без парашюта и страховки на высоте 1500 метров, сообщает Sport Baza.

Съемки проходили в подмосковном Пущино. Бойцов поднялся на высоту при помощи воздушного шара. Вместе со спортсменом в воздухе были вертолет с камерой, а также выполнявший трюки самолет.

«Это было очень ответственное мероприятие. Я два дня до момента съемок вообще не спал. Было очень волнительно, и не только за сам трюк без страховки, но и за сам процесс и организацию съемок», — сказал Бойцов.

Также Бойцов отметил, что в гимнастическом зале есть инерция, есть техника, вся платформа статичная и земля под ногами, на высоте же приходилось докручивать в семь раз сильнее, чтобы сделать хотя бы один оборот. Потому что инерцию брать неоткуда.

«Страх, что ты без страховки и еще нужно раскачивать платформу, чтобы сделать хотя бы один поворот, не отпускал на каждом повторении», — добавил он.

Ранее парашютист в США выронил смартфон с высоты 4 км и нашел его в идеальном состоянии.

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