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Винер назвала честью попадание в санкционный список Канады

Экс-глава ВФХГ Винер назвала честью попадание в санкционный список Канады
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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на попадание в санкционный список Канады, заявив, что для нее честь находиться в одном списке с дирижером Валерием Гергиевым, передает РИА Новости.

«Для меня честь находиться в одном списке с таким маэстро, как Гергиев. Больше никаких реакций на эту новость у меня нет», — сказала Винер.

В октябре 2024 года Винер покинула пост главы ВФХГ, которую возглавляла с 2008 года. 12 февраля 2025 года она сообщила о своем уходе с поста главного тренера сборной России.

Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Ранее преемница Винер назвала самый ценный навык, которому у нее научилась.

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