Бобровский обошел Фетисова по числу матчей в Кубке Стэнли

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел 117-й матч Кубка Стэнли и обошел по этому показателю легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова (116).

По матчам в Кубке Стэнли Бобровский занимает 14-е место среди россиян. Лидером по числу игр является Сергей Федоров — 183.

Свою 117-ю встречу Бобровский провел в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона». «Флорида» победила со счетом 5:1 и стала обладателем трофея. В последнем матче Кубка Стэнли 2025 года главным героем стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давший Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

По итогам плей-офф самым ценным игроком был признан нападающий Сэм Беннетт, ставший также лучшим бомбардиром плей-офф с 15 заброшенными шайбами. Бобровский также претендовал на «Конн Смайт Трофи», однако уступил в голосовании.

Ранее российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в десятом сезоне подряд.