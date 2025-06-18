«Флорида» выиграла Кубок Стэнли во второй раз подряд

«Флорида Пантерз» во второй раз подряд и в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. Команда Пола Мориса на своем льду разгромила со счетом 5:1 «Эдмонтон Ойлерз» и выиграла финальную серию со счетом 4-2.

В последнем матче главным героем стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Ойлерз» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давший Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

По итогам плей-офф самым ценным игроком был признан нападающий Сэм Беннетт, ставший также лучшим бомбардиром плей-офф с 15 заброшенными шайбами. Бобровский также претендовал на «Конн Смайт Трофи», однако уступил в голосовании.

Обладателем Кубка Стэнли стал также российский защитник «пантер» Дмитрий Куликов.

Год назад в финале сошлись эти же команды. Тогда «Флорида» лидировала в серии со счетом 3-0, однако упустила перевес и вынуждена была решать судьбу трофея в седьмом, решающем матче, сумев победить в нем. В нынешнем сезоне у «Пантерз» не было преимущества своей площадки, и если бы они уступили в шестой встрече, седьмой поединок прошел бы в Канаде.

Ранее европейскую хоккейную сборную утвердили в качестве участника Олимпиады вместо России.