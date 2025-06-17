«Спит по ночам»: жена Карпина о его уходе из «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерия Карпина, заявила, что ее мужа снизился уровень стресса после того, как он покинул «Ростов». Ее слова приводит Sports.ru.

«И, конечно, совершенно другой уровень стресса. Это совершенно другой муж: расслабленный, незапаренный, спит по ночам. А не когда я просыпаюсь, а он все еще сидит на кухне и смотрит кусок матча. Или готовится, или просто не может уснуть», — заявила она.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее Карпин начал со штрафов в «Динамо».