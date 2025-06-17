«Челси» начал с победы клубный чемпионат мира

Лондонский «Челси» обыграл клуб из США «Лос-Анджелес» в матче клубного чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Педру Нету и Энцо Фернандес.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Челси» сыграет с бразильским «Фламенго». Встреча состоится 20 июня. Команды выйдут на поле в 21:00 по московскому времени. «Лос Анджелес» померится силами с тунисским «Эсперансом».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «ПСЖ» без Матвея Сафонова обыграл «Атлетико» на клубном чемпионате мира.