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Карпин назвал условие для игры Овечкина за «Динамо»

Карпин: выпустим Овечкина, если он договорится, чтобы я сыграл за «Вашингтон»
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин на пресс-конференции раскрыл, при каком условии выпустит российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина для игры за столичный клуб.

«Тестировать его точно не будем — он не пройдет тест. А по поводу выпустить… Пусть он договорится, чтобы меня выпустили за «Вашингтон», тогда выпустим за «Динамо», — заявил специалист.

В 2022 году Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче футбольного «Динамо» против медийной команды «Амкал» (5:0) и забил один из мячей.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее было названо поразительное качество Овечкина.

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