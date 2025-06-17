«Один год»: Трусова опубликовала видео в честь годовщины помолвки

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале опубликовала видеозапись в честь годовщины помолвки с российским фигуристом Макаром Игнатовым.

«Один год. 17.06.2024», – написала Трусова, сопроводив сообщение эмодзи с сердечком, обручальным кольцом и знаком бесконечности.

Пара сыграла свадьбу летом 2024 года, спустя несколько недель после помолвки.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала с Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Уже известно, что пара ждет мальчика.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова заявила, что они с мужем уже выбрали имя ребенку.