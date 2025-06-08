Трусова заявила, что они с мужем уже выбрали имя ребенку

Фигуристка Трусова заявила, что не скажет имя ребенка до его рождения

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) рассказал, что они вместе с мужем — фигуристом Макаром Игнатовым — уже выбрали имя для ребенка. Ее слова приводит 7Дней.ru.

«Да, мы уже знаем имя! Но скажем только после рождения», — заявила фигуристка.

При этом она отметила, что имя они выбрали самостоятельно и не советовались с астрологами и нумерологами.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала с Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Уже известно, что пара ждет мальчика.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова раскрыла, на каком сроке беременности находится.