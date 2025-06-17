Переход второго бомбардира РПЛ в «Зенит» сорвался из-за денег

Трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» окончательно сорвался. Об этом рассказал журналист «Чемпионат.com» Андрей Панков.

«По моей информации, трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» сорвался. Стороны прекратили переговоры. Дело в возникших разногласиях между клубом и игроком по зарплате», — написал Панков в своих соцсетях.

Информация об интересе «Зенита» к Даку появилась 12 июня. По информации СМИ, стороны находятся в стадии переговоров. Указано, что казанский клуб готов отпустить своего футболиста.

Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 26 матчей, в которых забил 15 мячей, что позволило ему стать вторым бомбардиром РПЛ.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Ранее Валерий Карпин рассказал, звали ли его в «Зенит».